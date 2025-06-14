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اللوزي والزغول نسايب - صور

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جانب من الحضور
 
السبت، 14-06-2025 08:48 م

الوكيل الإخباري- توجهت جاهة كريمة من عشيرة اللوزي الكرام الى عشيرة الزغول الكرام لطلب يد صاحبة الصون والعفاف الانسة بشرى زكريا الزغول إلى الشاب المهذب سلامة فالح اللوزي

وطلب باسم اهل العريس السيد عيد راشد اللوزي وأعطى بالموافقة الدكتور رائد الزغول.

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ألف مبروك وعقبال الفرحة الكبرى

 


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