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المحامية مادلين حاتم جلغوم مبارك ..

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المحامية مادلين حاتم جلغوم
الإثنين، 16-12-2024 02:08 م

الوكيل الإخباري-   اجتازت المحامية مادلين حاتم جلغوم مرحلة المحاميين المتدربين، الاربعاء ،بعد مناقشة بحثها المقدم لنقابة المحامين  بعنوان "جريمة الانتحار والرأي التشريعي فيها".

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 ويُعد البحث إسهامًا في دراسة  جريمة الانتحار وتأثيرها على المجتمع الأردني، والرأي التشريعي بها ،ويأتي في إطار الجهود المبذولة لاستكشاف حلول قانونية حديثة تساعد في تقليل هذه الجريمة.

 


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