المحامية مادلين حاتم جلغوم مبارك ..

ويُعد البحث إسهامًا في دراسة جريمة الانتحار وتأثيرها على المجتمع الأردني، والرأي التشريعي بها ،ويأتي في إطار الجهود المبذولة لاستكشاف حلول قانونية حديثة تساعد في تقليل هذه الجريمة.
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