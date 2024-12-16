المحامية مادلين حاتم جلغوم مبارك ..

الوكيل الإخباري- اجتازت المحامية مادلين حاتم جلغوم مرحلة المحاميين المتدربين، الاربعاء ،بعد مناقشة بحثها المقدم لنقابة المحامين بعنوان "جريمة الانتحار والرأي التشريعي فيها".

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ويُعد البحث إسهامًا في دراسة جريمة الانتحار وتأثيرها على المجتمع الأردني، والرأي التشريعي بها ،ويأتي في إطار الجهود المبذولة لاستكشاف حلول قانونية حديثة تساعد في تقليل هذه الجريمة.