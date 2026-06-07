الملازم ابراهيم عقله الخزاعله مبارك الترفيع

نفع الله بك خدمة الوطن ومزيدا من الترفيع بأعلى المراتب .
نسأل الله أن يوفقك لمواصلة مسيرتك و عطاؤك المبارك.
ألف ألف مبارك منها للاعلى ان شاء الله تستاهل كل خير.
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