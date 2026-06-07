الملازم ابراهيم عقله الخزاعله مبارك الترفيع

الوكيل الإخباري- يتقدم الأهل والأصدقاء إلى الغالي ابراهيم عقلة الخزاعلة بمناسبة الترفيع إلى رتبة ملازم .

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نفع الله بك خدمة الوطن ومزيدا من الترفيع بأعلى المراتب .



نسأل الله أن يوفقك لمواصلة مسيرتك و عطاؤك المبارك.