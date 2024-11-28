الملك ينعم على السيد زياد الشمايلة بميدالية اليوبيل الفضي

وعبّر الشمايلة عن بالغ شكره وامتنانه لجلالة الملك على هذا التكريم الملكي السامي، معتبراً أن هذا الوسام هو وسام لكل أبناء محافظة الكرك الذين وقفوا إلى جانب جلالته في مسيرة البناء والعمل والتحديث منذ توليه سلطاته الدستورية.
وقال الشمايلة : "إن هذا التكريم يعكس التقدير الملكي لأبناء الكرك الأوفياء الذين كان لهم الدور الفاعل في العمل الجاد والمخلص جنباً إلى جنب مع جلالته في مسيرة العمل والبناء والخير والعطاء؛ لتحقيق التنمية المستدامة وتعزيز التحديث في كافة المجالات".
وأضاف الشمايلة: "نسأل الله أن يديم على جلالته الصحة والعافية، وأن يسدد على الخير وولي عهده الأمين الأمير الحسين المعظم خطاهم، وأن يعلي شأن جلالة الملك ويبارك في جهوده في قيادة الوطن نحو مزيد من التقدم والازدهار".
وتأتي هذه اللفتة الملكية السامية في إطار احتفالات المملكة باليوبيل الفضي لجلوس جلالة الملك عبد الله الثاني على العرش، تأكيداً على النهج الملكي الدائم في تكريم الشخصيات الوطنية التي تساهم بجهودها في تحقيق رؤية الأردن نحو مستقبل أفضل.
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