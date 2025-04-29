المهندس الأيهم فائز أبو النجا .. مبارك عقد القران

تتقدم عشيرتا آل أبو النجا وآل الحليسي بأسمى آيات التهاني والتبريكات بمناسبة خطوبة
المهندس الأيهم فائز أبو النجا
نجل الدكتور فائز محمد حسن أبو النجا
على كريمة السيد (أشرف الحليسي)،
سائلين الله تعالى أن يبارك لهما، ويجمع بينهما على خير، وأن يرزقهما حياة مليئة بالسعادة والمودة والسكينة.
ألف مبارك.
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