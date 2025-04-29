الثلاثاء 2025-04-29 09:57 ص
 

المهندس الأيهم فائز أبو النجا .. مبارك عقد القران

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تعبيرية
 
الثلاثاء، 29-04-2025 08:55 ص
الوكيل الإخباري-   بسم الله الرحمن الرحيماضافة اعلان

تتقدم عشيرتا آل أبو النجا وآل الحليسي بأسمى آيات التهاني والتبريكات بمناسبة خطوبة
المهندس الأيهم فائز أبو النجا
نجل الدكتور فائز محمد حسن أبو النجا
على كريمة السيد (أشرف الحليسي)،
سائلين الله تعالى أن يبارك لهما، ويجمع بينهما على خير، وأن يرزقهما حياة مليئة بالسعادة والمودة والسكينة.

ألف مبارك.
 
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