المهندس حمزة تحسين الحجاحجة يحصل على درجة الماجستير

الوكيل الإخباري- يتقدم معتز الحجاحجة العبّادي بأحر التهاني والتبريكات إلى العم سرور الحجاحجة (أبو معاذ) وأم حمزة بمناسبة تخريج إبنهم الغالي حمزة من جامعة البلقاء التطبيقية وحصوله على درجة الماجستير في تخصص هندسة إدارة موارد المياه والبيئة .
ألف ألف مبارك وعقبال الدكتوراه يارب
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