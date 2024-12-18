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برجس شاهر الحديد : خالص مشاعر الولاء والامتنان إلى حضرة صاحب الجلالة

جلالة الملك يكرم برجس شاهر الحديد
جلالة الملك يكرم برجس شاهر الحديد
الأربعاء، 18-12-2024 09:08 م

الوكيل الإخباري-   أتقدم بخالص مشاعر الولاء والامتنان إلى حضرة صاحب الجلالة الهاشمية الملك عبد الله الثاني ابن الحسين المعظم، حفظه الله ورعاه، على هذا التكريم السامي المتمثل في منحي ميدالية اليوبيل الفضي.  

إن هذا الوسام الملكي ليس مجرد تكريم شخصي، بل هو تعبير عن رؤية جلالتكم الحكيمة في تقدير كل جهد يبذل في سبيل تعزيز القيم النبيلة التي يقوم عليها هذا الوطن، من وحدة الصف، ونشر التسامح، وإصلاح ذات البين.  

لقد كان نهج جلالتكم منذ البداية نبراساً لنا، نستلهم منه القوة والعزيمة في خدمة الأردن وأبنائه، والعمل على الحفاظ على هذا النسيج الاجتماعي المتين الذي يُعدّ مصدر فخرنا جميعاً.  

وإنني إذ أتشرف بهذا الوسام العظيم، أجدد العهد لجلالتكم بأن أظل على الدرب، مخلصاً للوطن وقيادته الهاشمية الحكيمة، سائلاً المولى عز وجل أن يديم عليكم الصحة والعافية، وأن يبقيكم ذخراً وسنداً للأردن وشعبه.  

حفظ الله جلالتكم، وحفظ الأردن شامخاً آمناً مستقراً.  

برجس شاهر الحديد / ابو نضال

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