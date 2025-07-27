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بيسان جعيتم ...مبارك التخرج

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بيسان "محمد عماد" جعيتم
 
الأحد، 27-07-2025 03:44 م
الوكيل الإخباري-   تتقدّم العائلة الكريمة بأسمى آيات التهنئة والتبريك إلى ابنتهم الغالية بيسان "محمد عماد" جعيتم ووالديها الكرام بمناسبة تخرجها من جامعة البلقاء التطبيقية تخصص تسويق الكتروني  .اضافة اعلان


تهانينا القلبية على تخرجكِ. هذا يوم مميز يستحق الاحتفال، نحن فخورين جداً بما حققتِه. نسأل الله أن يوفقها في مسيرتها المهنية القادمة، وأن تكون هذه الخطوة المباركة بداية لمستقبل واعد حافل بالعطاء والتميّز والإنجازات.، وأن يرزقكِ السعادة والنجاح في كل خطوة تخطينها.

ألف مبارك ، ومنها لأعلى الدرجات العلمية والعملية بإذن الله..
 
 
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