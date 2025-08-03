تالا الجعفري عيد ميلاد سعيد

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الوكيل الإخباري- يتقدّم الأهل والأصدقاء بأجمل التهاني والتبريكات لابنتهم الغالية تالا الجعفري، بمناسبة عيد ميلادها، متمنين لها عامًا جديدًا مليئًا بالفرح والنجاح والسعادة. اضافة اعلان





وبهذه المناسبة، عبّرت خالتها هبة عن محبتها الكبيرة قائلة: "كل عام وأنتِ بألف خير كوكي حبيبتي، عسى أعوامك القادمة تكون مليئة بالبهجة والضحك والإنجازات. بحبك كتير".



كل عام وتالا بألف خير، و عقبال 100 سنة مليئة بالتألق والتفوق والمحبة.