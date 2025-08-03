تالا الجعفري عيد ميلاد سعيد

وبهذه المناسبة، عبّرت خالتها هبة عن محبتها الكبيرة قائلة: "كل عام وأنتِ بألف خير كوكي حبيبتي، عسى أعوامك القادمة تكون مليئة بالبهجة والضحك والإنجازات. بحبك كتير".
كل عام وتالا بألف خير، و عقبال 100 سنة مليئة بالتألق والتفوق والمحبة.
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