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تعيين أسامة الزعبي مديرا عاما تنفيذيا لشركة الاردن الدولية للتأمين

السيد أسامة خالد سمارة الزعبي
السيد أسامة خالد سمارة الزعبي
 
الثلاثاء، 29-04-2025 11:21 ص

الوكيل الإخباري-   قرر مجلس إدارة شركة الاردن الدولية للتأمين تعيين   السيد أسامة خالد سمارة الزعبي مديرا عاما تنفيذيا للشركة اعتبارا من 27 نيسان (أبريل) 2025 ،ويأتي ذلك بعد توليه منصب نائب
المدير العام للشركة من تاريخ 10 شباط (فبراير) 2025 بالاضافة لمهامه.

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والسيد أسامة حائز على الدرجة الجامعية الاولى في إدارة الاعمال، ويعمل منذ العام 2011 في
شركة الاردن الدولية للتأمين حيث تدرج في عدة مناصب حتى شغل منصب مدير دائرة التأمينات
العامة والبحري والحريق، وله العديد من الانجازات التي أسهمت بتطوير العمليات التشغيلية في
الشركة.


نتمنى للسيد أسامة التوفيق والسداد في مهامه الجديدة لإدارة هذه الشركة الرائدة في قطاع
التأمين وإلى نجاحات أكثر وإنجازات اكبر .

 
gnews

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