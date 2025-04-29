تعيين أسامة الزعبي مديرا عاما تنفيذيا لشركة الاردن الدولية للتأمين

الوكيل الإخباري- قرر مجلس إدارة شركة الاردن الدولية للتأمين تعيين السيد أسامة خالد سمارة الزعبي مديرا عاما تنفيذيا للشركة اعتبارا من 27 نيسان (أبريل) 2025 ،ويأتي ذلك بعد توليه منصب نائب

المدير العام للشركة من تاريخ 10 شباط (فبراير) 2025 بالاضافة لمهامه.

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والسيد أسامة حائز على الدرجة الجامعية الاولى في إدارة الاعمال، ويعمل منذ العام 2011 في

شركة الاردن الدولية للتأمين حيث تدرج في عدة مناصب حتى شغل منصب مدير دائرة التأمينات

العامة والبحري والحريق، وله العديد من الانجازات التي أسهمت بتطوير العمليات التشغيلية في

الشركة.