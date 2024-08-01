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تهنئة الزميل احمد الوكيل بمناسبة تخرج نجله من الجامعة الاردنية

صورة من حفل التخريج
صورة من حفل التخريج




 

الخميس، 01-08-2024 02:21 م

الوكيل الاخباري - تتقدم مجموعة الوكيل للإعلام بالتهنئة والمباركة الى الزميل احمد الوكيل بمناسبة تخرج نجله المهندس محمد من الجامعة الاردنية .

 

 وكتب الزميل " ابو علاء " التهنئة التالية الى نجله بهذه المناسبة :

 

الف مليون مبروك لأحلى مهندس بالدنيا
بفضل الله تخريج ابني الحبيب مهندس محمد من الجامعة الأردنية وطبعا من الأوائل كالعادة .
فرحتي فيك كبيرة يا ولدي اللهم يسر أمرك ويريح بالك .
عقبال فرحتكم جميعا بتفوق ابنائكم ويكونوا سبب ببهجة قلوبكم مثل فرحتي اليوم واكبر
الحمد لله حتى يبلغ الحمد منتهاه وان بلغ

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صورة من حفل التخريج

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