تهنئة الزميل احمد الوكيل بمناسبة تخرج نجله من الجامعة الاردنية

الوكيل الاخباري - تتقدم مجموعة الوكيل للإعلام بالتهنئة والمباركة الى الزميل احمد الوكيل بمناسبة تخرج نجله المهندس محمد من الجامعة الاردنية .
بفضل الله تخريج ابني الحبيب مهندس محمد من الجامعة الأردنية وطبعا من الأوائل كالعادة .
فرحتي فيك كبيرة يا ولدي اللهم يسر أمرك ويريح بالك .
عقبال فرحتكم جميعا بتفوق ابنائكم ويكونوا سبب ببهجة قلوبكم مثل فرحتي اليوم واكبر
الحمد لله حتى يبلغ الحمد منتهاه وان بلغ
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