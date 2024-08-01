تهنئة الزميل احمد الوكيل بمناسبة تخرج نجله من الجامعة الاردنية

الوكيل الاخباري - تتقدم مجموعة الوكيل للإعلام بالتهنئة والمباركة الى الزميل احمد الوكيل بمناسبة تخرج نجله المهندس محمد من الجامعة الاردنية .

وكتب الزميل " ابو علاء " التهنئة التالية الى نجله بهذه المناسبة :