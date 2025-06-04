تهنئة العميد زهير احمد الهزايمة

تتقدم عشيرة الهزايمة عامة و عائلة ابو زهير خاصة بأسمى آيات التهنئة والتبريك للباشا ( زهير احمد الهزايمة ) بمناسبه ترفيعه الى رتبة عميد ركن في القوات المسلحة الأردنية ،، سائلاً المولى عز و جل أن يسدد خطاك لما فيه مصلحة الوطن في ظل القيادة الهاشمية ومتمنياً لك دوام التقدم والنجاح
الف الف مبروك
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