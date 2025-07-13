تهنئة الملازم أول طلال المهيرات العبادي بمناسبة قدوم المولود الجديد " وديع"

الوكيل الإخباري- يتقدّم الاهل والاصدقاء بأحر التهاني وأطيب التبريكات إلى الأخ والصديق الملازم أول طلال المهيرات العبادي بمناسبة قدوم المولود الجديد " وديع".

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