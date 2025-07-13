الأحد 2025-07-13 02:42 م
 

تهنئة الملازم أول طلال المهيرات العبادي بمناسبة قدوم المولود الجديد " وديع"

تعبيرية
تعبيرية
 
الأحد، 13-07-2025 01:15 م

الوكيل الإخباري-   يتقدّم الاهل والاصدقاء بأحر التهاني وأطيب التبريكات إلى الأخ والصديق  الملازم أول طلال المهيرات العبادي بمناسبة قدوم المولود الجديد " وديع".

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سائلين المولى عز وجل أن يبارك له فيه وأن يجعله من مواليد السعادة،.. ألف مبروك، وجعله الله زينة لحياتك وسببًا في سعادتك الدائمة.

 
 
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