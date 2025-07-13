تهنئة الملازم أول طلال المهيرات العبادي بمناسبة قدوم المولود الجديد " وديع"

سائلين المولى عز وجل أن يبارك له فيه وأن يجعله من مواليد السعادة،.. ألف مبروك، وجعله الله زينة لحياتك وسببًا في سعادتك الدائمة.
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