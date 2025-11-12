تهنئة الملازم عبد الرؤوف كامل عبيدات

الوكيل الإخباري- يتقدّم القاضي بشار كامل عبيدات بأسمى آيات التهنئة والتبريك من أخيه الغالي

عبد الرؤوف كامل عبيدات بمناسبة صدور الإرادة الملكية السامية بترفيعه إلى رتبة ملازم في جهاز الأمن العام.

سائلين المولى عزّ وجلّ أن يوفقه لخدمة الوطن تحت ظل حضرة صاحب الجلالة الهاشمية الملك عبدالله الثاني ابن الحسين المعظم، وأن تكون هذه الترقية عونًا له لمزيدٍ من التقدّم والعطاء في خدمة الأردن الغالي.