الأربعاء 2025-11-12 05:07 م
 

تهنئة الملازم عبد الرؤوف كامل عبيدات

الملازم عبد الرؤوف كامل
الملازم عبد الرؤوف كامل
 
الأربعاء، 12-11-2025 04:53 م

الوكيل الإخباري-   يتقدّم القاضي بشار كامل عبيدات بأسمى آيات التهنئة والتبريك من أخيه الغالي
عبد الرؤوف كامل عبيدات بمناسبة صدور الإرادة الملكية السامية بترفيعه إلى رتبة ملازم في جهاز الأمن العام.

اضافة اعلان


سائلين المولى عزّ وجلّ أن يوفقه لخدمة الوطن تحت ظل حضرة صاحب الجلالة الهاشمية الملك عبدالله الثاني ابن الحسين المعظم، وأن تكون هذه الترقية عونًا له لمزيدٍ من التقدّم والعطاء في خدمة الأردن الغالي.


ألف مبروك، ومنها للأعلى بإذن الله.

 
 
gnews

أحدث الأخبار

الأمن العام وتجارة الاردن يطلقان مبادرة "شركاء في الوعي"

أخبار محلية الأمن العام وتجارة الاردن يطلقان مبادرة "شركاء في الوعي"

الملازم عبد الرؤوف كامل

مناسبات تهنئة الملازم عبد الرؤوف كامل عبيدات

زخات من أمطار الخير الاثنين في هذه المناطق

أخبار محلية وزير الإدارة المحلية يوجه برفع الجاهزية استعدادا لعدم الاستقرار الجوي

رئيس هيئة الأركان المشتركة يزور مديرية أمن وحماية المطارات ويفتتح عدداً من المباني

أخبار محلية رئيس هيئة الأركان المشتركة يزور مديرية أمن وحماية المطارات ويفتتح عدداً من المباني

وزارة الطاقة

أخبار محلية وزارة الطاقة: 3430 برميل نفط عراقي تصل إلى المصفاة ضمن مذكرة التفاهم السابقة

خلال لقائه فعاليات عشائرية وشبابية

أخبار محلية العيسوي: حكمة القيادة الهاشمية ووحدة الصف يجسدان قوة الأردن ومنعته

نع

تكنولوجيا وضع التصفح المتخفي.. خصوصية كاملة أم اسم مضلل؟

كابيتال بنك ينضم لمبادئ تمكين المرأة التابعة لهيئة الأمم المتحدة للمرأة تعزيزاً للتنوع والمساواة في بيئة العمل

أخبار الشركات كابيتال بنك ينضم لمبادئ تمكين المرأة التابعة لهيئة الأمم المتحدة للمرأة تعزيزاً للتنوع والمساواة في بيئة العمل



 
 





الأكثر مشاهدة