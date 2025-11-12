تهنئة الملازم عبد الرؤوف كامل عبيدات

عبد الرؤوف كامل عبيدات بمناسبة صدور الإرادة الملكية السامية بترفيعه إلى رتبة ملازم في جهاز الأمن العام.
سائلين المولى عزّ وجلّ أن يوفقه لخدمة الوطن تحت ظل حضرة صاحب الجلالة الهاشمية الملك عبدالله الثاني ابن الحسين المعظم، وأن تكون هذه الترقية عونًا له لمزيدٍ من التقدّم والعطاء في خدمة الأردن الغالي.
ألف مبروك، ومنها للأعلى بإذن الله.
-
أخبار متعلقة
-
المقدم محمد تركي السقار مبارك الترفيع
-
تهنئة للعقيد زيد الوكيل بمناسبة الترفيع
-
مقدم مهندس حمزة إبراهيم القيسي .. كل الأمنيات بالتوفيق
-
الدكتور حذيفة القرشي.. مبارك قدوم "سلمى"
-
تهنئة الدكتور علي ذياب بمناسبة حصوله على البورد الأردني
-
المهندس رامي أبو خضرة .. مبارك النجاح
-
بيسان محمد جعيتم ..مبارك
-
جبريل الصقور...مبارك التخرج