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تهنئة المهندسة راما العزي بمناسبة الإنجاز الأكاديمي المتميز

تهنئة المهندسة راما العزي
تهنئة المهندسة راما العزي
الأربعاء، 28-08-2024 07:47 م

الوكيل الإخباري-   نُوقشت في كلية الأعمال بجامعة عمان الأهلية رسالة ماجستير للمهندسة راما محمد العزي تحت عنوان "دور التحول الرقمي في تحقيق التنمية المستدامة: دراسة حالة أمانة عمان الكبرى".

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تعتبر هذه الدراسة من أولى الدراسات التي تناولت هذا الموضوع في مدينة عمان.

 

تألفت لجنة المناقشة من نخبة من الأساتذة المختصين   أ .د أحمد الحيت مشرفا ورئيسا للجنة وعضوية أ.د يعقوب حمدان أ.د محمد خير أبو زيد، وتم إجازة الرسالة بدرجة الامتياز.

هذه الدراسة تسلط الضوء على كيفية استخدام التكنولوجيا الرقمية لتعزيز كفاءة وفعالية الخدمات المقدمة لتحقيق أبعاد التنمية المستدامة الثلاثة البيئي والاجتماعي والاقتصادي في مدينة عمان، مع إبراز دور البنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات والحوكمة الرقمية في تحقيق هذه الأبعاد مما يسهم في تحسين كفاءة العمليات وتقليل التكاليف التشغيلية وتعزيز الشفافية والمشاركة المجتمعية وأظهرت النتائج ان التحول الرقمي ليس خيارا بل ضرورة لتحقيق مستقبل مستدام

نُهنئ المهندسة راما العزي على هذا الإنجاز الأكاديمي المتميز ونتمنى لها مزيداً من النجاح في مسيرتها العلمية والمهنية.

 
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