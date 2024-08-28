تهنئة المهندسة راما العزي بمناسبة الإنجاز الأكاديمي المتميز

هذه الدراسة تسلط الضوء على كيفية استخدام التكنولوجيا الرقمية لتعزيز كفاءة وفعالية الخدمات المقدمة لتحقيق أبعاد التنمية المستدامة الثلاثة البيئي والاجتماعي والاقتصادي في مدينة عمان، مع إبراز دور البنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات والحوكمة الرقمية في تحقيق هذه الأبعاد مما يسهم في تحسين كفاءة العمليات وتقليل التكاليف التشغيلية وتعزيز الشفافية والمشاركة المجتمعية وأظهرت النتائج ان التحول الرقمي ليس خيارا بل ضرورة لتحقيق مستقبل مستدام
نُهنئ المهندسة راما العزي على هذا الإنجاز الأكاديمي المتميز ونتمنى لها مزيداً من النجاح في مسيرتها العلمية والمهنية.
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