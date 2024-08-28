تهنئة المهندسة راما العزي بمناسبة الإنجاز الأكاديمي المتميز

الوكيل الإخباري- نُوقشت في كلية الأعمال بجامعة عمان الأهلية رسالة ماجستير للمهندسة راما محمد العزي تحت عنوان "دور التحول الرقمي في تحقيق التنمية المستدامة: دراسة حالة أمانة عمان الكبرى".

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تعتبر هذه الدراسة من أولى الدراسات التي تناولت هذا الموضوع في مدينة عمان.