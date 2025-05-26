تهنئة بخطوبة وعقد قران ابني الغالي

اليوم من أجمل أيام عمري خطوبة وعقد قران ابني الغالي (نواف محمد ابو داري )
أبارك لابني الغالي وحبيب القلب و سندي الغالي بمناسبة الخطوبة وعقد القران لِمَن ارتَضى دِينَها وخُلُقها وقَلبَها لِمَن جَاءت و أشْرَقت بِها رُوحَه و جَبَر الله خَاطِرهُ بِها فَجمع قلبهِ على قلبِها .. (داليا نمير الخياط)
فاللّهم إجعلها خطوبه مباركة تتم بها سَعادتُنا ..
" باركَ الله لكما، وباركَ عليكما، وجمع بينكما بكل خير
محمد أبو داري
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