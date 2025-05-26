تهنئة بخطوبة وعقد قران ابني الغالي

الوكيل الإخباري-

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" وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِّتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُم مَّوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ.



اليوم من أجمل أيام عمري خطوبة وعقد قران ابني الغالي (نواف محمد ابو داري )



أبارك لابني الغالي وحبيب القلب و سندي الغالي بمناسبة الخطوبة وعقد القران لِمَن ارتَضى دِينَها وخُلُقها وقَلبَها لِمَن جَاءت و أشْرَقت بِها رُوحَه و جَبَر الله خَاطِرهُ بِها فَجمع قلبهِ على قلبِها .. (داليا نمير الخياط)



فاللّهم إجعلها خطوبه مباركة تتم بها سَعادتُنا ..

" باركَ الله لكما، وباركَ عليكما، وجمع بينكما بكل خير

محمد أبو داري



