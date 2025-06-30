تهنئة تالا اسامة الخمايسة بالنجاح في الثانوية العامة

تم نسخ الرابط

تم نسخ الرابط

الوكيل الإخباري- يتقدم الاهل والاصدقاء بالتهنئة القلبية إلى ابنتهم الغالية تالا الخمايسة بمناسبة نجاحها في امتحان الثانوية العامة بمعدل 86.7 .

اضافة اعلان