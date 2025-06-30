الإثنين 2025-06-30 05:40 م
 

تهنئة تالا اسامة الخمايسة بالنجاح في الثانوية العامة

تهنئة تالا اسامة الخمايسة بالنجاح في الثانوية العامة
تهنئة تالا اسامة الخمايسة بالنجاح في الثانوية العامة
 
الإثنين، 30-06-2025 05:03 م

الوكيل الإخباري-    يتقدم الاهل والاصدقاء بالتهنئة القلبية إلى ابنتهم الغالية تالا الخمايسة بمناسبة نجاحها في امتحان الثانوية العامة بمعدل 86.7 .

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كما ويتقدمون من والدها الزميل الاعلامي اسامة الخمايسة بالتهنئة متمنين لها التقدم والنجاح والف مبروك .

 
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