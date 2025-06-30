تهنئة تالا اسامة الخمايسة بالنجاح في الثانوية العامة

كما ويتقدمون من والدها الزميل الاعلامي اسامة الخمايسة بالتهنئة متمنين لها التقدم والنجاح والف مبروك .
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