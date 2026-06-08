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تهنئة تامر ومحمد ماجد الحنيطي بمناسبة الترفيع لرتبة ملازم/اول

مديرية الأمن العام
الامن العام
 
الإثنين، 08-06-2026 10:28 ص

الوكيل الإخباري-   بجميع مشاعر الفخر والإعتزاز نبارك للإخوة الأعزاء كل من تامر ماجد الحنيطي و
محمد ماجد الحنيطي بترفيعهم ( لرتبة ملازم/اول) في جهاز الأمن العام.

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أدامكم الله ذخراً لهذا الوطن في ظل حضرة صاحب الجلالة الهاشمية الملك عبدالله الثاني ابن الحسين حفظه الله ورعاه.

 

 المصور عبد الحكيم الطويل

 


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