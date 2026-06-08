تهنئة تامر ومحمد ماجد الحنيطي بمناسبة الترفيع لرتبة ملازم/اول

الوكيل الإخباري- بجميع مشاعر الفخر والإعتزاز نبارك للإخوة الأعزاء كل من تامر ماجد الحنيطي و

محمد ماجد الحنيطي بترفيعهم ( لرتبة ملازم/اول) في جهاز الأمن العام.

اضافة اعلان



أدامكم الله ذخراً لهذا الوطن في ظل حضرة صاحب الجلالة الهاشمية الملك عبدالله الثاني ابن الحسين حفظه الله ورعاه.

المصور عبد الحكيم الطويل