الخميس 2025-11-13 09:37 م
 

تهنئة حارة للدكتور خلدون الشقّارين بحصوله على درجة الدكتوراه

الخميس، 13-11-2025 07:46 م
الوكيل الإخباري-   يتقدّم علي خلف الهودي (الحمايدة) بأسمى آيات التهاني والتبريكات إلى سعادة الدكتور خلدون وليد الشقّارين بمناسبة حصوله على درجة الدكتوراه، متمنّيًا له مزيدًا من التقدّم والنجاح في مسيرته العلمية والعملية.اضافة اعلان


سائلين الله العليّ القدير أن ينفع بعلمه وجهوده، وأن يجعلها درجة علمٍ تفتح له آفاق التميّز والعطاء لخدمة الوطن والقيادة الهاشمية الرشيدة.

ألف مبروك دكتور خلدون، ومنها للأعلى إن شاء الله.


Image1_11202513194637345050535.jpg
 
 
