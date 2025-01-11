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تهنئة سليمان عبدالله الفشيكات بالمولود الجديد

تهنئة سليمان عبدالله الفشيكات بالمولود الجديد
تهنئة سليمان عبدالله الفشيكات بالمولود الجديد
السبت، 11-01-2025 01:56 م

الوكيل الإخباري-

 

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  بسم الله الرحمن الرحيم
{ الْمَالُ وَالْبَنُونَ زِينَةُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَالْبَاقِيَاتُ الصَّالِحَاتُ خَيْرٌ عِندَ رَبِّكَ ثَوَاباً وَخَيْرٌ أَمَلاً }

يتقدم زيد محمد سلمان الفشيكات بأجمل التهاني والتبريكات إلى الاخ والصديق سليمان عبدالله الفشيكات بمناسبة قدوم المولود الجديد النشمي .


اللهـــــــــــــم أنبته نباتاً حسناً وأجعله من الصالحين الذاكــرين الحافظين لكتاب الله  وأجعله من السعداء في الدنيـــــا والآخـــــــرة اللهم آمين يا رب العالمين.

 
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