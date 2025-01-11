تهنئة سليمان عبدالله الفشيكات بالمولود الجديد

الوكيل الإخباري-

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بسم الله الرحمن الرحيم

{ الْمَالُ وَالْبَنُونَ زِينَةُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَالْبَاقِيَاتُ الصَّالِحَاتُ خَيْرٌ عِندَ رَبِّكَ ثَوَاباً وَخَيْرٌ أَمَلاً }



يتقدم زيد محمد سلمان الفشيكات بأجمل التهاني والتبريكات إلى الاخ والصديق سليمان عبدالله الفشيكات بمناسبة قدوم المولود الجديد النشمي .