تهنئة لحمزة ابو حسان بمناسبة مناقشة مشروع التخرج في تخصص "تحليل الأعمال"

وتناول المشروع تحليلاً معمقًا لردود فعل السوق الأردني بعد حملات المقاطعة، وخرج بعدة توصيات مهمة، أبرزها: تعزيز سلاسل التوريد المحلية، رفع جودة المنتجات الأردنية، فتح آفاق تصديرية جديدة، وتشجيع ريادة الأعمال الوطنية.
وأعرب أبو حسان عن فخره واعتزازه بهذا الإنجاز الأكاديمي، موجهاً شكره لجامعة عمّان الأهلية، وللدكتور علي الطراونة مشرف المشروع، والدكتور ثائر المجالي مناقش المشروع، على الدعم والتوجيه العلمي والإنساني.
وأكد أن هذا الإنجاز يمثّل انطلاقة لمسيرته المهنية نحو مستقبل يسهم في دعم التحليل الاقتصادي وتطوير السوق المحلي.
الف مبارك ..نفع الله بك
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