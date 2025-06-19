السبت 2025-06-21 06:12 م
 

تهنئة لحمزة ابو حسان بمناسبة مناقشة مشروع التخرج في تخصص "تحليل الأعمال"

حمزة ابو حسان
حمزة ابو حسان
 
الخميس، 19-06-2025 09:40 م
الوكيل الإخباري-   مُنِح الطالب حمزة أبو حسان درجة النجاح في مناقشة مشروع تخرجه ضمن أول دفعة من تخصص تكنولوجيا تحليل الأعمال في كلية الأعمال – جامعة عمّان الأهلية، حيث حمل مشروعه عنوان:"أثر مقاطعة المستهلكين في الأردن للشركات العالمية – دراسة حالة بعد أكتوبر 2023".اضافة اعلان


وتناول المشروع تحليلاً معمقًا لردود فعل السوق الأردني بعد حملات المقاطعة، وخرج بعدة توصيات مهمة، أبرزها: تعزيز سلاسل التوريد المحلية، رفع جودة المنتجات الأردنية، فتح آفاق تصديرية جديدة، وتشجيع ريادة الأعمال الوطنية.

وأعرب أبو حسان عن فخره واعتزازه بهذا الإنجاز الأكاديمي، موجهاً شكره لجامعة عمّان الأهلية، وللدكتور علي الطراونة مشرف المشروع، والدكتور ثائر المجالي مناقش المشروع، على الدعم والتوجيه العلمي والإنساني.

وأكد أن هذا الإنجاز يمثّل انطلاقة لمسيرته المهنية نحو مستقبل يسهم في دعم التحليل الاقتصادي وتطوير السوق المحلي.

الف مبارك ..نفع الله بك
 
gnews

أحدث الأخبار

العاصمة عمان

أخبار محلية هيئة الخدمة تنشر ضوابط إعلانات الاستقطاب والتعيين في القطاع العام

الخوالدة يؤكد تعزيز العمل الخيري والاجتماعي في الأردن

أخبار محلية الخوالدة يؤكد تعزيز العمل الخيري والاجتماعي في الأردن

وزارة التربية والتعليم

أخبار محلية انطلاق فعاليات برنامج الأندية المدرسية الصيفية الأحد

معهد الإدارة العامة يُحدث محاور برنامج "توجيه الموظف الجديد"

أخبار محلية معهد الإدارة العامة يُحدث محاور برنامج "توجيه الموظف الجديد"

جامعة مؤتة

أخبار محلية "مؤتة" و"العلوم الماليزية" توقعان اتفاقية تعاون بحثي

البقاء لله

الوفيات وفيات السبت 21-6-2025

علم ايران

عربي ودولي إيران: إسرائيل قصفت 6 مستشفيات في محافظة كرمانشاه

الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون

عربي ودولي ماكرون: سنسرع المفاوضات بين الأوروبيين وإيران بشأن برنامجها النووي



 
 





الأكثر مشاهدة