تهنئة لطارق بني خالد بمناسبة نجاحه في التوجيهي

الوكيل الإخباري- يتقدم الأهل والأقارب والأصدقاء بأسمى آيات التهنئة لـ طارق فالح بني خالد بمناسبة نجاحه في الثانوية العامة بمعدل 70 بالفرع الأدبي .
ألف مبارك
-
أخبار متعلقة
-
الاء معتصم محمد الحمصي .. مبارك النجاح
-
ليث هيثم الزواهرة .. مبارك النجاح
-
رامي زياد الزواهرة .. مبارك النجاح في الثانوية العامة
-
تهنئة لرتيل أبو قاعود بمناسبة نجاحها في التوجيهي
-
جنى عبدالوالي القرشي .. مبارك التفوق بالتوجيهي
-
أحمد شاهر العواملة .. مبارك التفوق في التوجيهي
-
أمجد خليفات .. مبارك النجاح في التوجيهي
-
لين سميح غرايبة.. مبارك النجاح