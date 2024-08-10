تهنئة لعامر عماد حسنين بمناسبة النجاح

{ ‏‏يَرْفَعِ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنكُمْ وَالَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ دَرَجَاتٍ }



الوكيل الإخباري- يتقدم الأهل والأقارب والأصدقاء بأسمى آيات التهنئة لـ عامر عماد حسنين بمناسبة نجاحه في الثانوية العامة .



ألف مبارك النجاح