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تهنئة لـ يزيد العبداللات بمناسبة مناقشة رسالة الماجستير

الطالب يزيد العبداللات
الطالب يزيد العبداللات
السبت، 24-08-2024 02:14 م
الوكيل الإخباري – يهنئ الأهل والأصدقاء الطالب يزيد العبداللات بمناسبة مناقشة رسالة الماجستير بعنوان "التسجيل الدولي للعلامة التجارية المشهورة في الأردن".اضافة اعلان


وقد أهدى العبداللات نجاحه إلى والده رحمه الله وأسكنه فسيح جناته في الفردوس الأعلى، وإلى والدته، مصدر قوته ، وإلى إخوته وأخواته، وزوجته  وأبنائه .

ألف مبارك
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