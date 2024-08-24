تهنئة لـ يزيد العبداللات بمناسبة مناقشة رسالة الماجستير

الوكيل الإخباري – يهنئ الأهل والأصدقاء الطالب يزيد العبداللات بمناسبة مناقشة رسالة الماجستير بعنوان "التسجيل الدولي للعلامة التجارية المشهورة في الأردن".
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وقد أهدى العبداللات نجاحه إلى والده رحمه الله وأسكنه فسيح جناته في الفردوس الأعلى، وإلى والدته، مصدر قوته ، وإلى إخوته وأخواته، وزوجته وأبنائه .
ألف مبارك
وقد أهدى العبداللات نجاحه إلى والده رحمه الله وأسكنه فسيح جناته في الفردوس الأعلى، وإلى والدته، مصدر قوته ، وإلى إخوته وأخواته، وزوجته وأبنائه .
ألف مبارك
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