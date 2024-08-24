تهنئة لـ يزيد العبداللات بمناسبة مناقشة رسالة الماجستير

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الوكيل الإخباري – يهنئ الأهل والأصدقاء الطالب يزيد العبداللات بمناسبة مناقشة رسالة الماجستير بعنوان "التسجيل الدولي للعلامة التجارية المشهورة في الأردن". اضافة اعلان





وقد أهدى العبداللات نجاحه إلى والده رحمه الله وأسكنه فسيح جناته في الفردوس الأعلى، وإلى والدته، مصدر قوته ، وإلى إخوته وأخواته، وزوجته وأبنائه .



ألف مبارك