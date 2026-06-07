تهنئة للدكتورة شام خلدون عبيدات بمناسبة حصولها على شهادة الطب

ويعبّر أفراد العائلة عن فخرهم واعتزازهم بهذا الإنجاز المشرّف، الذي يُجسّد ثمرة الطموح والإرادة والعزيمة، متمنين لها مزيداً من التوفيق والنجاح في مسيرتها العلمية والعملية، وأن يجعل الله هذا النجاح بدايةً لإنجازات أكبر وخدمةٍ مميزة للمجتمع والوطن.
ألف مبارك للدكتورة شام، فبالعلم تُبنى الأمجاد، وبالاجتهاد تتحقق الأحلام، وها أنتِ اليوم مصدر فخر واعتزاز لعائلتكِ وكل من يعرفكِ.
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