تهنئة للدكتورة شام خلدون عبيدات بمناسبة حصولها على شهادة الطب

11:35 م

الوكيل الإخباري- يتقدم السيد خلدون بكار عبيدات وزوجته سوزان أكرم عبيدات وأبناؤهما أن بأصدق آيات التهنئة والتبريك إلى ابنتهم الدكتورة شام بمناسبة حصولها على شهادة الطب من جامعة اليرموك، بعد مسيرة حافلة بالجدّ والاجتهاد والمثابرة. اضافة اعلان





ويعبّر أفراد العائلة عن فخرهم واعتزازهم بهذا الإنجاز المشرّف، الذي يُجسّد ثمرة الطموح والإرادة والعزيمة، متمنين لها مزيداً من التوفيق والنجاح في مسيرتها العلمية والعملية، وأن يجعل الله هذا النجاح بدايةً لإنجازات أكبر وخدمةٍ مميزة للمجتمع والوطن.



ألف مبارك للدكتورة شام، فبالعلم تُبنى الأمجاد، وبالاجتهاد تتحقق الأحلام، وها أنتِ اليوم مصدر فخر واعتزاز لعائلتكِ وكل من يعرفكِ.





