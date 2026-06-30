الثلاثاء 2026-06-30 11:06 ص

تهنئة للدكتور رعد القصار بمناسبة اجتياز الدكتوراه بجراحة الفم والأسنان في روسيا

الدكتور رعد رائد القصار
الدكتور رعد رائد القصار
 
الثلاثاء، 30-06-2026 09:55 ص
الوكيل الإخباري-   يتقدم الأهل والأصدقاء بأسمى آيات التهنئة والتبريك إلى الدكتور رعد رائد القصار، بمناسبة اجتيازه بنجاح امتحان الدكتوراه في جراحة الفم والأسنان في روسيا، وتحقيقه المركز الأول على الدفعة، في إنجاز علمي مشرّف يعكس سنوات من الجد والاجتهاد والتميز.اضافة اعلان


ويُذكر أن الدكتور رعد حاصل أيضًا على درجة الماجستير في التركيبات وتجميل الأسنان، ليواصل مسيرته العلمية نحو مزيد من النجاح والإنجاز.

نسأل الله أن يبارك له هذا التفوق، وأن يوفقه في مسيرته العلمية والعملية، وأن يجعل هذا الإنجاز بداية لمزيد من التألق والعطاء.
 
 


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