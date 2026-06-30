تهنئة للدكتور رعد القصار بمناسبة اجتياز الدكتوراه بجراحة الفم والأسنان في روسيا

ويُذكر أن الدكتور رعد حاصل أيضًا على درجة الماجستير في التركيبات وتجميل الأسنان، ليواصل مسيرته العلمية نحو مزيد من النجاح والإنجاز.
نسأل الله أن يبارك له هذا التفوق، وأن يوفقه في مسيرته العلمية والعملية، وأن يجعل هذا الإنجاز بداية لمزيد من التألق والعطاء.
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