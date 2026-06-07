الأحد 2026-06-07 06:32 م

تهنئة للرائد عبدالرحمن كامل السعود بمناسبة ترفيعه

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أرشيفية
 
الأحد، 07-06-2026 04:09 م
الوكيل الإخباري- بحجم الورد وعطره يبارك الأهل والأصدقاء للرائد عبدالرحمن كامل السعود ترفيعه المُستحق إلى رتبة رائد.اضافة اعلان

 
أجمل التهاني والتبريكات.. وأعانك الله على حمل المسؤولية وأداء الواجب خدمة للوطن بكل ما أوتيت من قوة وعزيمة.. وحنكة وابداع وابتكار.
 
 


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