الجمعة 2026-06-12 08:54 م

تهنئة للسيدة إخلاص البداينة بمناسبة استلامها إدارة إذاعة جامعة الطفيلة التقنية

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تهنئة للسيدة إخلاص البداينة بمناسبة استلامها إدارة إذاعة جامعة الطفيلة التقنية
 
الجمعة، 12-06-2026 08:38 م
الوكيل الإخباري-  يسرّ المحامي وائل البداينة أن يتقدم بأصدق آيات التهنئة والتبريك إلى شقيقته الفاضلة السيدة إخلاص البداينة بمناسبة استلامها إدارة إذاعة جامعة الطفيلة التقنية.اضافة اعلان


متمنياً لها دوام التوفيق والنجاح في أداء هذه المسؤولية، وأن يكلل الله جهودها بالتميز والعطاء، وأن تشهد الإذاعة في عهدها المزيد من التطور والإبداع والإنجاز، بما يخدم رسالة الجامعة ويعزز دورها العلمي والثقافي والإعلامي.

ألف مبارك هذا التكليف المستحق، ومنها للأعلى بإذن الله، مع خالص الأمنيات بمزيد من التقدم والنجاح
 
 


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