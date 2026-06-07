تهنئة للعقيد الطيار حمزة عمر الحنيطي

دمتم ذخرا وعونا وسندا في ظل الراية الهاشمية بقيادة جلالة الملك عبدالله الثاني وولي عهده الأمين، وألف مبارك يا رب.
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