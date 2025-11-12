تهنئة للعقيد زيد الوكيل بمناسبة الترفيع

12:22 م

الوكيل الإخباري- يتقدم الأهل والأقارب والأصدقاء بأسمى آيات التهنئة والتبريك للعقيد زيد عبد أحمد الوكيل بمناسبة صدور الإرادة الملكية السامية بترفيعه إلى رتبة عقيد. اضافة اعلان





وأعربوا عن فخرهم واعتزازهم بهذا الإنجاز، سائلين الله العلي القدير أن يوفقه لمزيد من التقدم والعطاء في خدمة الوطن، تحت ظل القيادة الهاشمية الحكيمة، بقيادة جلالة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين المعظم.



ألف مبروك، متمنين له دوام التوفيق والنجاح.