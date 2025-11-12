الأربعاء 2025-11-12 01:33 م
 

تهنئة للعقيد زيد الوكيل بمناسبة الترفيع

عقيد زيد عبد أحمد الوكيل
العقيد زيد عبد أحمد الوكيل
 
الأربعاء، 12-11-2025 12:22 م
الوكيل الإخباري-   يتقدم الأهل والأقارب والأصدقاء بأسمى آيات التهنئة والتبريك للعقيد زيد عبد أحمد الوكيل بمناسبة صدور الإرادة الملكية السامية بترفيعه إلى رتبة عقيد.اضافة اعلان


وأعربوا عن فخرهم واعتزازهم بهذا الإنجاز، سائلين الله العلي القدير أن يوفقه لمزيد من التقدم والعطاء في خدمة الوطن، تحت ظل القيادة الهاشمية الحكيمة، بقيادة جلالة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين المعظم.

ألف مبروك، متمنين له دوام التوفيق والنجاح.
 
 
