تهنئة للعقيد زيد الوكيل بمناسبة الترفيع

وأعربوا عن فخرهم واعتزازهم بهذا الإنجاز، سائلين الله العلي القدير أن يوفقه لمزيد من التقدم والعطاء في خدمة الوطن، تحت ظل القيادة الهاشمية الحكيمة، بقيادة جلالة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين المعظم.
ألف مبروك، متمنين له دوام التوفيق والنجاح.
أخبار متعلقة
مقدم مهندس حمزة إبراهيم القيسي .. كل الأمنيات بالتوفيق
الدكتور حذيفة القرشي.. مبارك قدوم "سلمى"
تهنئة الدكتور علي ذياب بمناسبة حصوله على البورد الأردني
المهندس رامي أبو خضرة .. مبارك النجاح
بيسان محمد جعيتم ..مبارك
جبريل الصقور...مبارك التخرج
جبريل مجحم الصقور مبارك
آل العلي وآل الوكيل يتقدّمون بجزيل الشكر لكل من قدّم العزاء بوفاة المرحوم خلدون عيسى العلي