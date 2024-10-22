تهنئة للكابتن ليث العبادي بمناسبة عقد القران

الوكيل الإخباري- يهنئ الأهل والأقارب والأصدقاء الكابتن ليث الباير العبادي بمناسبة عقد قرانه على كريمة إسماعيل يونس.



نسأل الله أن يبارك لهما ويجمع بينهما في خير، ويرزقهما السعادة والهناء في حياتهما القادمة.

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