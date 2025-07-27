تهنئة للمهندس حسين الزينات بمناسبة تخرجه

وإننا إذ نبارك لكم هذا الإنجاز المشرف لنسأل الله العليّ القدير أن يجعل هذا التخرج فاتحة خير وبركة وأن يكتب له دوام التوفيق والسداد في مسيرته العملية وأن ينفع بعلمه البلاد والعباد فهو فارسٌ جديد في ميدان الوطن ولبنةٌ مضيئة في بناء مستقبله وواحدٌ من أبنائه المخلصين المميزين بإذن الله تعالى.
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