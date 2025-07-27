الأحد 2025-07-27 09:53 ص
 

تهنئة للمهندس حسين الزينات بمناسبة تخرجه

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حسين الزينات
 
الأحد، 27-07-2025 08:46 ص

الوكيل الإخباري- يتقدّم المحامي نمي محمد الغول وعائلته الكريمة بأسمى آيات التهنئة والتبريك من النسيب العزيز علي فريج الزينات بمناسبة تخرج نجله المهندس المعماري حسين من كلية الهندسة في جامعة Gelisim University

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وإننا إذ نبارك لكم هذا الإنجاز المشرف لنسأل الله العليّ القدير أن يجعل هذا التخرج فاتحة خير وبركة وأن يكتب له دوام التوفيق والسداد في مسيرته العملية وأن ينفع بعلمه البلاد والعباد فهو فارسٌ جديد في ميدان الوطن ولبنةٌ مضيئة في بناء مستقبله وواحدٌ من أبنائه المخلصين المميزين بإذن الله تعالى.

 
 
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