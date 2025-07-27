تهنئة للمهندس حسين الزينات بمناسبة تخرجه

الوكيل الإخباري- يتقدّم المحامي نمي محمد الغول وعائلته الكريمة بأسمى آيات التهنئة والتبريك من النسيب العزيز علي فريج الزينات بمناسبة تخرج نجله المهندس المعماري حسين من كلية الهندسة في جامعة Gelisim University

اضافة اعلان