تهنئة للمهندس عامر جعيتم بمناسبة مناقشة مشروع التخرج

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الوكيل الإخباري- تتقدّم العائلة الكريمة بأسمى آيات التهنئة والتبريك إلى ابنهم الغالي المهندس عامر خالد جعيتم ووالدية بمناسبة اجتيازه المتميز لمناقشة مشروع تخرّجه من درجة البكالوريس في الهندسة الكهربائية قوى وتحكم ) اضافة اعلان





وذلك ضمن متطلبات الحصول على درجة البكالوريوس من كلية الهندسة والتكنولوجيا الكهربائية - الهندسة الكهربائية من جامعة الزيتونة الاردنية .



لقد كان هذا الإنجاز ثمرة سنوات من الجدّ والاجتهاد والمثابرة، وتجسيداً لرؤية علمية طموحة تسعى إلى توظيف التقنيات الحديثة والطاقة النظيفة لخدمة القطاع الهندسي في وطننا الحبيب.



نسأل الله أن يوفقه في مسيرته المهنية القادمة، وأن تكون هذه الخطوة المباركة بداية لمستقبل واعد حافل بالعطاء والتميّز والإنجازات.



ألف مبارك ، ومنها لأعلى الدرجات العلمية والعملية بإذن الله