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تهنئة للمهندس محمد القرشي بمناسبة مناقشة مشروع التخرج

تهنئة للمهندس محمد القرشي بمناسبة مناقشة مشروع التخرج
المهندس محمد القرشي
 
الأحد، 22-06-2025 03:25 م

الوكيل الإخباري-   تتقدّم أسرة المهندس محمد القرشي بأسمى آيات التهنئة والتبريك إلى ابنهم الغالي بمناسبة اجتيازه لمناقشة مشروع تخرّجه بعنوان:"نظام الري الذكي باستخدام الطاقة الشمسية"

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وذلك ضمن متطلبات الحصول على درجة البكالوريوس في هندسة الطاقة المتجددة من جامعة عمّان العربية.

لقد كان هذا الإنجاز ثمرة سنوات من الجدّ والاجتهاد والمثابرة، وتجسيداً لرؤية علمية طموحة تسعى إلى توظيف التقنيات الحديثة والطاقة النظيفة لخدمة القطاع الزراعي في وطننا الحبيب.

نسأل الله أن يوفقه في مسيرته المهنية القادمة، وأن تكون هذه الخطوة المباركة بداية لمستقبل واعد حافل بالعطاء والتميّز والإنجازات.

ألف مبارك يا مهندس محمد، ومنها لأعلى الدرجات العلمية والعملية بإذن الله.

 
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