تهنئة للمهندس محمد القرشي بمناسبة مناقشة مشروع التخرج

الوكيل الإخباري- تتقدّم أسرة المهندس محمد القرشي بأسمى آيات التهنئة والتبريك إلى ابنهم الغالي بمناسبة اجتيازه لمناقشة مشروع تخرّجه بعنوان:"نظام الري الذكي باستخدام الطاقة الشمسية"

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