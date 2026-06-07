تهنئة للوكيل زيد العطيات بمناسبة الترفيع

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الوكيل الإخباري- يتقدم الصحفي مهند الجوابرة بالتهنئة والتبريك من الصديق الغالي الوكيل زيد العطيات بمناسبة الترفيع. اضافة اعلان





دمتم ذخرا وعونا وسندا في ظل الراية الهاشمية بقيادة جلالة الملك عبدالله الثاني وولي عهده الأمين، وألف مبارك يارب.





