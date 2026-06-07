الأحد 2026-06-07 06:33 م

تهنئة للوكيل زيد العطيات بمناسبة الترفيع

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تهنئة للوكيل زيد العطيات بمناسبة الترفيع
 
الأحد، 07-06-2026 05:05 م
الوكيل الإخباري- يتقدم الصحفي مهند الجوابرة بالتهنئة والتبريك من الصديق الغالي الوكيل زيد العطيات بمناسبة الترفيع.اضافة اعلان


دمتم ذخرا وعونا وسندا في ظل الراية الهاشمية بقيادة جلالة الملك عبدالله الثاني وولي عهده الأمين، وألف مبارك يارب.
 
 


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مناسبات تهنئة للوكيل زيد العطيات بمناسبة الترفيع



 
 






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