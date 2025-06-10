الثلاثاء 2025-06-10 11:39 م
 

تهنئة لمالك الساحوري بمناسبة قدوم المولودين التوأم

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تعبيرية
 
الثلاثاء، 10-06-2025 09:28 م
الوكيل الإخباري-  يتقدّم محمد الشريقي بأحر التهاني وأطيب التبريكات إلى الأخ والصديق مالك الساحورياضافة اعلان

بمناسبة قدوم التوأم المباركين "حسن" و"سيلا"،
سائلًا المولى عز وجل أن يبارك لكما فيهما،
وأن يجعلهما من مواليد السعادة،
وأن يُقرّ بهما أعينكما، ويرزقكما برّهما وصلاحهما.
ألف مبروك، وجعلهم الله زينة لحياتكم وسببًا في سعادتكم الدائمة 🌸👶👶
 
gnews

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