تهنئة لمالك الساحوري بمناسبة قدوم المولودين التوأم

بمناسبة قدوم التوأم المباركين "حسن" و"سيلا"،
سائلًا المولى عز وجل أن يبارك لكما فيهما،
وأن يجعلهما من مواليد السعادة،
وأن يُقرّ بهما أعينكما، ويرزقكما برّهما وصلاحهما.
ألف مبروك، وجعلهم الله زينة لحياتكم وسببًا في سعادتكم الدائمة 🌸👶👶
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