تهنئة وتبريك للدكتور محمد أبو دخينه الخريشا

الدكتور محمد أبو دخينه الخريشا
 
الأربعاء، 07-01-2026 01:24 م

الوكيل الإخباري-   بما تنبض به المشاعر من فخرٍ واعتزاز، وما يفيض في النفس من سرورٍ وامتنان، يتقدّم الوالد الحاج أرفيع أبودخينه الخريشا بأسمى آيات التهاني والتبريكات إلى فلذة كبده، وابنه الغالي الدكتور محمد أبودخينه الخريشا، بمناسبة حصوله على درجة الدكتوراة من الجامعة الأردنيّة.

لقد أزهرت جهودك يا أبا سهم، وتوّجت مسيرتك بالجدّ والاجتهاد، فكان حصادك علمًا نافعًا بإذن الله وإنجاز شرف وفخار، إنّها لحظة يختلط فيها الفرح بالعزّة، وتسمو فيها الآمال لتغدو منارةً لمستقبلٍ مشرقٍ في ظلّ راية سليل الدوحة الهاشميّة جلالة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين المعظم.  


أسأل الله أن يجعل هذه الدرجة العلمية بدايةً لمزيدٍ من العطاء، وأن يفتح لك أبواب التوفيق والنجاح في مسيرتك الأكاديمية والعملية.


ألف مبارك، يا دكتور محمد، وجعل الله هذه الفرحة فاتحة خيرٍ وبركةٍ عليك وعلى من تحب.

 
 


مناسبات تهنئة وتبريك للدكتور محمد أبو دخينه الخريشا



 






