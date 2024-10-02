 
الأربعاء 2024-10-02 08:57 ص
 
 

جامعة العلوم والتكنولوجيا تجدد الثقة بالدكتور خالد الشوابكة

الدكتور خالد الشوابكة
الدكتور خالد الشوابكة
الأربعاء، 02-10-2024 08:10 ص

الوكيل الإخباري-  يتقدم المقدم حمزة الشوابكة بالتهنئة والتبريك من الأخ والصديق الدكتور خالد محمود دعيبس الشوابكة بمناسبة قرار رئاسة جامعة العلوم الإسلامية العالمية بتجديد الثقة بكم عميداً لكلية المال والأعمال للمرة الثانية.

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وفقكم الله وأعانكم على تحمل مسؤولية هذه الأمانة في ظل حضرة صاحب الجلالة الملك عبدالله الثاني بن الحسين المعظم حفظه الله ورعاه.



 
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