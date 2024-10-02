جامعة العلوم والتكنولوجيا تجدد الثقة بالدكتور خالد الشوابكة

وفقكم الله وأعانكم على تحمل مسؤولية هذه الأمانة في ظل حضرة صاحب الجلالة الملك عبدالله الثاني بن الحسين المعظم حفظه الله ورعاه.
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