جامعة العلوم والتكنولوجيا تجدد الثقة بالدكتور خالد الشوابكة

الوكيل الإخباري- يتقدم المقدم حمزة الشوابكة بالتهنئة والتبريك من الأخ والصديق الدكتور خالد محمود دعيبس الشوابكة بمناسبة قرار رئاسة جامعة العلوم الإسلامية العالمية بتجديد الثقة بكم عميداً لكلية المال والأعمال للمرة الثانية.

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وفقكم الله وأعانكم على تحمل مسؤولية هذه الأمانة في ظل حضرة صاحب الجلالة الملك عبدالله الثاني بن الحسين المعظم حفظه الله ورعاه.