جاهة آل الأخرس وآل كايد الكلوب.. العرموطي طلب وكناكرية أعطى

الوكيل الإخباري- توجهت جاهة كريمة من عشيرة الأخرس إلى مضارب عشيرة الكايد الكلوب، لطلب يد كريمة السيد جميل الكايد الكلوب لابنهم "سيف الدين" نجل السيد مازن الحسين الأخرس.



وطلب النائب صالح العرموطي يد العروس، فيما رد وزير المالية الأسبق عز الدين كناكرية على الطلب بالإيجاب والقبول، وذلك وسط حضور حشد من الأهل والأقارب والأصدقاء والوجهاء الذين شاركوا العائلتين فرحتهم بهذه المناسبة السعيدة.

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وتقدموا آل الحسين وآل الكلوب بجزيل الشكر والتقدير لكل من شاركهم فرحتهم بحفل جاهة وخطوبة نجلهم الشاب سيف الدين مازن الحسين على كريمة السيد جميل الكايد الكلوب.

بارك الله للعروسين، وجمع بينهما على خير.