جاهة آل الأخرس وآل كايد الكلوب.. العرموطي طلب وكناكرية أعطى

وطلب النائب صالح العرموطي يد العروس، فيما رد وزير المالية الأسبق عز الدين كناكرية على الطلب بالإيجاب والقبول، وذلك وسط حضور حشد من الأهل والأقارب والأصدقاء والوجهاء الذين شاركوا العائلتين فرحتهم بهذه المناسبة السعيدة.
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