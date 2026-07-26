جاهة كريمة تجمع عشيرتي أبو جاموس وآل جرار

وتكللت الجاهة المباركة بالاتفاق على خطوبة الشاب سلطان أبو جاموس وسط أجواء سادتها المحبة والألفة بحضور الأهل والأقارب والوجهاء.
نسأل الله العلي القدير أن يبارك للعروسين وأن يتمم لهما على خير ويرزقهما حياةً مليئةً بالسعادة والمودة والرحمة، مبارك وألف مبارك.
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