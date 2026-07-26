جاهة كريمة تجمع عشيرتي أبو جاموس وآل جرار

الوكيل الإخباري- تتقدم أسرة الوكيل الإخباري بأصدق التهاني والتبريكات بمناسبة الجاهة الكريمة التي جمعت بين عشيرة أبو جاموس وآل جرار، حيث تقدمت عشيرة أبو جاموس بطلب يد ابنتهم الكريمة فيما لبّت عشيرة آل جرار الطلب بكل ترحاب وقبول.

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وتكللت الجاهة المباركة بالاتفاق على خطوبة الشاب سلطان أبو جاموس وسط أجواء سادتها المحبة والألفة بحضور الأهل والأقارب والوجهاء.



نسأل الله العلي القدير أن يبارك للعروسين وأن يتمم لهما على خير ويرزقهما حياةً مليئةً بالسعادة والمودة والرحمة، مبارك وألف مبارك.