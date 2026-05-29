جاهة كريمة لطلب يد الدكتورة دانا عبدو للشاب محمد ياسر عكيلة

الوكيل الإخباري- في أجواءٍ عائليةٍ مفعمةٍ بالمحبة والسرور، توجهت جاهة كريمة برئاسة فضيلة الدكتور حمدي مراد إلى ديوان آل عبدو، لطلب يد الدكتورة دانا عبدو، كريمة المهندس جهاد عبدو، للشاب محمد ياسر عكيلة.

اضافة اعلان



وقد أناب عن آل عبدو في الرد على طلب الجاهة سعادة الشيخ جمال عبدو، الذي رحّب بالحضور الكرام، وأجاب طلب الجاهة بالموافقة والقبول، وسط أجواء سادتها الألفة والمودة والدعوات للعروسين بحياةٍ مليئةٍ بالسعادة والتوفيق.



نسأل الله أن يبارك للعروسين، وأن يجمع بينهما على خير ومودة ورحمة.