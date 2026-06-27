جاهة كريمة لطلب يد كريمة عصام الشلول للشاب فارس بني عواد

وطلب باسم الجاهة معالي نضال البطاينة، فيما أعطى الرد سعادة الدكتور خالد الشلول.
نسأل الله أن يبارك للعروسين، ويبارك عليهما، ويجمع بينهما في خير، وأن يديم الأفراح والمسرات، ويبارك هذا الجمع الكريم.
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