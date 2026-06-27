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جاهة كريمة لطلب يد كريمة عصام الشلول للشاب فارس بني عواد

جاهة كريمة تطلب يد كريمة عصام الشلول للشاب فارس بني عواد
جانب من الجاهة
 
السبت، 27-06-2026 04:20 م

الوكيل الإخباري-   توجهت جاهة كريمة من أبناء بلدة بيت يافا، ومختلف مناطق غرب إربد، إلى بلدة دوقرا لطلب يد كريمة عطوفة المحامي عصام الشلول للشاب فارس فائق بني عواد، نجل عطوفة السيد فائق بني عواد.

وطلب باسم الجاهة معالي نضال البطاينة، فيما أعطى الرد سعادة الدكتور خالد الشلول.

نسأل الله أن يبارك للعروسين، ويبارك عليهما، ويجمع بينهما في خير، وأن يديم الأفراح والمسرات، ويبارك هذا الجمع الكريم.

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