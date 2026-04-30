جاهة كريمة من آل شوتر تطلب يد قمر يونس بشير لابنهم مجد سامي شوتر

الوكيل الإخباري- في أجواء تسودها المحبة والاحترام، توجّهت جاهة كريمة من آل شوتر إلى مضارب آل بشير، لطلب يد الآنسة قمر يونس بشير لابنهم الشاب مجد سامي شوتر، على سنة الله ورسوله.



وترأس طلب الجاهة الكريمة السيد بكر حواتمة، الذي ألقى كلمة عبّر فيها عن تقدير آل شوتر واعتزازهم بهذه المناسبة الطيبة، مؤكدًا رغبتهم الصادقة في توثيق أواصر القربى والنسب مع آل بشير.



ومن جهته، ردّ على طلب الجاهة الدكتور عبدالله يونس بشير بكلمة رحّب فيها بالجاهة الكريمة، معبّرًا عن موافقة آل بشير ومباركتهم لهذه الخطوة، ومتمنيًا للعروسين حياة مليئة بالمودة والرحمة.



وفي ختام اللقاء، سادت أجواء من الفرح والتفاؤل، وسط دعوات الحضور بأن يتمم الله هذا الزواج على خير، وأن يجمع بين العروسين بالخير والسعادة.

