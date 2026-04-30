جاهة كريمة من آل شوتر تطلب يد قمر يونس بشير لابنهم مجد سامي شوتر

وترأس طلب الجاهة الكريمة السيد بكر حواتمة، الذي ألقى كلمة عبّر فيها عن تقدير آل شوتر واعتزازهم بهذه المناسبة الطيبة، مؤكدًا رغبتهم الصادقة في توثيق أواصر القربى والنسب مع آل بشير.
ومن جهته، ردّ على طلب الجاهة الدكتور عبدالله يونس بشير بكلمة رحّب فيها بالجاهة الكريمة، معبّرًا عن موافقة آل بشير ومباركتهم لهذه الخطوة، ومتمنيًا للعروسين حياة مليئة بالمودة والرحمة.
وفي ختام اللقاء، سادت أجواء من الفرح والتفاؤل، وسط دعوات الحضور بأن يتمم الله هذا الزواج على خير، وأن يجمع بين العروسين بالخير والسعادة.
-
أخبار متعلقة
-
الدكتور فيصل الحياري يولم بمناسبة زفاف نجله أنس
-
تهنئة بالمولود الجديد "الحسن علي محمود السفير"
-
العبيدي والزبيدي نسايب .. جاهة طه العبيدي
-
سيف البدارنة ولانا عودات.. مبارك الخطوبة
-
ال بعارة وال المناصرة نسايب
-
الدكتور عباس القطارنة.. مبارك
-
ديوان أبناء الكرك بعمّان يهنئ بحلول شهر رمضان المبارك
-
تهنئة للدكتورة زينب زكي زكريا بمناسبة الترقية