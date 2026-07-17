حفل زواج الدكتور خلدون رائد ياسين الشلبي - صور

وحضر الحفل جمع غفير من أصحاب السعادة والعطوفة ووجهاء وشخصيات وأقرباء وأصدقاء ذوي العروسين.
ألف مبارك.. ودامت الأفراح في دياركم عامرة.
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