حفل زواج الدكتور خلدون رائد ياسين الشلبي - صور

الوكيل الإخباري- أقام السيد رائد ياسين الشلبي حفل عشاء مساء أمس الخميس 2026/7/16 وذلك بمناسبة زفاف نجله الدكتور خلدون على كريمة السيد محمد شكري القواسمي.

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وحضر الحفل جمع غفير من أصحاب السعادة والعطوفة ووجهاء وشخصيات وأقرباء وأصدقاء ذوي العروسين.

ألف مبارك.. ودامت الأفراح في دياركم عامرة.











































































































