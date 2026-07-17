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حفل زواج الدكتور خلدون رائد ياسين الشلبي - صور

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حفل زواج الدكتور خلدون رائد ياسين الشلبي
 
الجمعة، 17-07-2026 05:06 م

الوكيل الإخباري- أقام السيد رائد ياسين الشلبي حفل عشاء مساء أمس الخميس 2026/7/16 وذلك بمناسبة زفاف نجله الدكتور خلدون على كريمة السيد محمد شكري القواسمي.

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وحضر الحفل جمع غفير من أصحاب السعادة والعطوفة ووجهاء وشخصيات وأقرباء وأصدقاء ذوي العروسين.

 

ألف مبارك.. ودامت الأفراح في دياركم عامرة.

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