حلا بدران تحصل على منحة ستامبس المرموقة في جامعة كونيتيكت

الوكيل الإخباري- عمان - حصلت حلا بدران، خريجة أكاديمية الملك، على منحة ستامبس (Stamps Scholarship) في جامعة كونيتيكت، وهي واحدة من أرقى المنح الدراسية القائمة على الجدارة الأكاديمية لطلبة البكالوريوس في الولايات المتحدة.



وجاء اختيار حلا بعد عملية تنافسية عالية المستوى، حيث يُعرف طلاب ستامبس بتميزهم الأكاديمي الاستثنائي، وقدراتهم القيادية، وروح المبادرة لديهم، والتزامهم بخدمة المجتمع. وتُمنح هذه المنحة بالشراكة مع نخبة من الجامعات الرائدة، وغالبًا ما تغطي كامل تكاليف الدراسة الجامعية. كما يحصل الطلبة المختارون على تمويل إضافي يتيح لهم الاستفادة من فرص نوعية تشمل الأبحاث العلمية، والدراسة في الخارج، والتدريب العملي، وتطوير المهارات القيادية، والمشاركة في المؤتمرات، وتنفيذ المشاريع المستقلة حول العالم.



وتعتزم بدران دراسة تخصص الفسيولوجيا وعلم الأعصاب (Physiology & Neurobiology) في جامعة كونيتيكت. وخلال سنوات دراستها الثانوية، برزت من خلال مشاركتها الفاعلة في القيادة الطلابية والعمل المجتمعي وبرامج التبادل الثقافي والتوعية الصحية. فقد شغلت منصب رئيسة نادي ما قبل الطب، ونظّمت فعاليات تعليمية بالتعاون مع مختصين في القطاع الصحي، كما قادت حملات توعية وجمع تبرعات لدعم مرضى السرطان، وشاركت في برامج دولية للتبادل الثقافي، وأسهمت في العديد من المبادرات التطوعية التي ركزت على التعليم وتمكين الشباب وتعزيز المشاركة المجتمعية.



وأعلن برنامج ستامبس للمنح مؤخرًا عن الدفعة الحادية والعشرين من الطلبة الحاصلين على المنحة، حيث سيستقبل هذا الخريف 393 طالبًا وطالبة من 34 مؤسسة تعليمية شريكة في مختلف أنحاء الولايات المتحدة. وقد تم اختيارهم من بين نحو 655 ألف متقدم، لينضموا إلى شبكة تضم أكثر من 4,400 طالب وخريج منحة ستامبس موزعين على 53 مؤسسة شريكة في الولايات المتحدة والمملكة المتحدة.



تأسس برنامج ستامبس للمنح عام 2006 على يد إي. رو ستامبس وزوجته الراحلة بيني ستامبس، ويهدف إلى دعم الطلبة الذين يجمعون بين التفوق الأكاديمي والقدرات القيادية والرغبة في إحداث أثر إيجابي في مجتمعاتهم والعالم من حولهم. وإلى جانب الدعم المالي، يتيح البرنامج لطلابه الانضمام إلى شبكة وطنية من الزملاء والمرشدين، والاستفادة من فرص بحثية وتجارب قيادية وبرامج إثرائية مصممة لمساعدتهم على تحقيق طموحاتهم الأكاديمية والعلمية .

اضافة اعلان

Title: Hala Badran Awarded Prestigious Stamps Scholarship at University of Connecticut

Amman, – Hala Badran, a graduate of Kings Academy, has been awarded a Stamps Scholarship at University of Connecticut, earning one of the nation's most prestigious merit scholarships for undergraduate students.



Selected through a highly competitive process, Stamps Scholars are recognized for exceptional academic achievement, leadership, initiative, and service. Stamps Scholarships are awarded in partnership with leading universities and typically cover up to the full cost of attendance for undergraduate or, in select cases, graduate study. In addition, Scholars receive dedicated enrichment funding to pursue opportunities such as research, study abroad, internships, leadership development, conference participation, and independent projects around the world.



At University of Connecticut, Badran plans to study Physiology & Neurobiology. During high school, Badran was actively involved in student leadership, community service, cultural exchange initiatives, and health advocacy. She served as president of the Pre-Med Club, organized educational events with healthcare professionals, led fundraising and awareness campaigns supporting cancer patients, participated in international and intercultural exchange programs, and volunteered in various initiatives focused on education, community engagement, and youth empowerment.



The Stamps Scholars Program recently announced its 21st class of Scholars and will welcome 393 students from 34 partner institutions across the United States this fall. Selected from a pool of approximately 655,000 applicants, these Scholars join a network of more than 4,400 current Scholars and alumni connected across 53 partner institutions nationwide and into the UK.