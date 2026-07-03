خالد الزيود يتوج بذهبية بطولة المملكة وينضم إلى المنتخب الوطني

الوكيل الإخباري- في إنجاز رياضي مميز، تُوِّج البطل خالد الزيود، ابن مدينة سحاب، بالميدالية الذهبية في بطولة المملكة التي أُقيمت اليوم في قصر الرياضة بالمدينة الرياضية، بعد أداءٍ متميز استحق من خلاله المركز الأول.

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كما تُوِّج هذا الإنجاز باختياره للانضمام إلى المنتخب الوطني، في خطوة تعكس تميزه ومستواه الفني العالي.



وجاء هذا النجاح ثمرةً للجهود الكبيرة التي بذلها المدرب العالمي شفيق أبو صيام، الذي كان له دور بارز في إعداد البطل وصقل موهبته.