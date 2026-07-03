خالد الزيود يتوج بذهبية بطولة المملكة وينضم إلى المنتخب الوطني

كما تُوِّج هذا الإنجاز باختياره للانضمام إلى المنتخب الوطني، في خطوة تعكس تميزه ومستواه الفني العالي.
وجاء هذا النجاح ثمرةً للجهود الكبيرة التي بذلها المدرب العالمي شفيق أبو صيام، الذي كان له دور بارز في إعداد البطل وصقل موهبته.
ألف ألف مبارك للبطل خالد الزيود هذا الإنجاز المستحق، مع أطيب الأمنيات له بمزيد من النجاحات والإنجازات، ورفع راية الوطن في المحافل المحلية والدولية.
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