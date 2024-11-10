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درجة الدكتوراه في هندسة علوم الفضاء للدكتورة المهندسة نيفين الحسن

جانب من التكريم
جانب من التخريج
الأحد، 10-11-2024 02:52 م

الوكيل الإخباري- حصلت الدكتورة المهندسة نيفين عبد الرحيم الحسن، المبتعثة من قِبل الحكومة الأردنية والمركز الجغرافي الملكي الأردني على درجة الدكتوراه في تخصص هندسة علوم وتكنولوجيا تطبيقات الفضاء بتقدير امتياز من جامعة بيهان - جمهورية الصين بالمرتبة الأولى في التحصيل الاكاديمي بين الطلبة الأجانب في الجامعة خلال العام 2024.

وأعدت الحسن التي شغلت مؤخرا نائب مدير عام المركز الجغرافي الملكي رسالة دكتوراه متخصصة في تطبيقات علوم الفضاء والذكاء الصناعي في إدارة مصادر المياه والتنبؤ بالتصحر في الأردن باستخدام عدد من النماذج المناخية، والتي تسعى لتوظيف دراساتها في نهضة وتطوير المركز الجغرافي بما يحقق التقدم في مجالاته المتخصصة.

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ومن الجدير بالذكر ان الدكتورة الحسن قد حصلت على الوسام البلاتيني العالمي لصانعات التغيير لعام 2021 ضمن المسابقة التي نظمتها مؤسسة صُنّاع التغيير في الوطن العربي، وبمشاركة 220 مرشحة من مختلف الدول العربية إضافة الى تركيا، وهو ارفع وسام تمنحه مؤسسة صناع التغيير، وذلك لدورها المتميز في تمكين المرأة في القطاع الحكومي ونشر علوم وتطبيقات الفضاء في الأردن، حيث كرمت مؤخرا من قبل نقيب المهندسين الأردنيين لإنجازاتها العلمية والعملية وحصولها على هذا الوسام المتميز.


وكانت قد اختيرت الدكتورة نيفين من ضمن (8) سيدات عاملات في القطاع الحكومي الأردني من أصل (375) سيدة، كقيادية وصانعة تغيير في الأردن، وتم تكريمها من قبل وزير تطوير القطاع العام والسفيرة الأمريكية في عمان والوكالة الأمريكية للتنمية الدولية (USAID) .


ومثلّت الحسن الأردن في العديد من المحافل الدولية، كما وأنجزت العديد من المشاريع الاستراتيجية والريادية، كما وتطمح في خدمة وطنها الأردن ونقل المعرفة التي حصلت عليها، وأن تكون أحد مؤسسي اول وكالة فضاء أردنية.

 
gnews

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