رامي زياد الزواهرة .. مبارك النجاح في الثانوية العامة

الوكيل الإخباري- تتقدم عائلة المرحوم فريد الزواهرة وزوجته انتصار الزواهرة والأبناء موسى ومهند وعلاء ومجد بأسمى آيات التهنئة لـ رامي زياد الزواهرة بمناسبة نجاحه وتفوقه في الثانوية العامة بمعدل ٩٨ بالفرع العلمي .
ألف مبارك النجاح
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