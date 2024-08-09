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رامي زياد الزواهرة .. مبارك النجاح في الثانوية العامة

الطالب رامي الزواهرة
الطالب رامي الزواهرة




 

الجمعة، 09-08-2024 04:30 م
  { ‏‏يَرْفَعِ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنكُمْ وَالَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ دَرَجَاتٍ }

الوكيل الإخباري-  تتقدم  عائلة المرحوم فريد الزواهرة وزوجته انتصار الزواهرة والأبناء موسى ومهند وعلاء ومجد بأسمى آيات التهنئة لـ رامي زياد الزواهرة بمناسبة نجاحه وتفوقه في الثانوية العامة بمعدل ٩٨  بالفرع العلمي .

ألف مبارك النجاح
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