رامي زياد الزواهرة .. مبارك النجاح في الثانوية العامة

04:30 م

⏹ ⏵ https://www.alwakeelnews.com/story/699101 تم نسخ الرابط

{ ‏‏يَرْفَعِ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنكُمْ وَالَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ دَرَجَاتٍ }



الوكيل الإخباري- تتقدم عائلة المرحوم فريد الزواهرة وزوجته انتصار الزواهرة والأبناء موسى ومهند وعلاء ومجد بأسمى آيات التهنئة لـ رامي زياد الزواهرة بمناسبة نجاحه وتفوقه في الثانوية العامة بمعدل ٩٨ بالفرع العلمي .



ألف مبارك النجاح