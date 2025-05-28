رسالة شكر وامتنان لمديرية الامن العام

الوكيل الإخباري- تتقدم أسرة ركن بغداد ممثلة برئيس مجلس الادارة السيد / وائل السلال .

بالشكر وعظيم الامتنان لمديرية الامن العام ممثلة ب :

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عطوفة مدير الامن العام اللواء الدكتور عبيد الله المعايطة

وعطوفة قائد امن اقليم العاصمة العميد عاهد الشرايدة

وعطوفة مدير الامن الوقائي العميد بلال العواملة

وعطوفة مدير ادارة البحث الجنائي العميد حيدر الشبول

وعطوفة مدير شرطة جنوب عمان الدكتور هيثم المشاقبة

وعطوفة قائد وحدة حماية الاستثمار العقيد على الخوالدة

و رئيس شعبة بحث جنائي العاصمة العقيد احمد الملكاوي

والرائد طالب الشماسين البحث الجنائي

والرائد احمد الطاهات الامن الوقائي



وذلك لما بذل من جهود كبيرة ومقدرة ومخلصة بكشف ملابسات حادثة السرقة على مستودعات شركتنا بحرفية امنية عالية وسرعة في الانجاز .



لقد كان لتفانيكم في اداء الواجب المقدس الاثر الكبير في اعادة الامور لنصابها وتعزيز ثقتنا في اجهزتنا الامنية بوطننا الغالي , نقدر عاليا مهنيتكم وكفائتكم , نعتز ونفتخر بكم وانتم العين الساهرة على امن الوطن والمواطن , ونعتز بكم كرموز للوطنية والمسؤولية , دمتم ذخرا للوطن ونموذجا يحتذى به في العمل الامني الراقي .