زيد دريد اللواما.. مبارك عقد القران

وقد ترأس الجاهة الكريمة رئيس بلدية الشوبك، الشيخ المهندس عادل الرفايعة (أبو أحمد)، الذي طلب باسم الجاهة الكريمة، حيث لقي الطلب القبول والترحيب من أهل العروس.
من جانبه، أعطى النائب السابق زيد الشوابكة، مباركًا هذا النسب الطيب، وسط حضور جمع من الوجهاء والأهل والأصدقاء الذين باركوا هذا اللقاء وهنأوا العروسين، سائلين الله لهما التوفيق والسعادة.
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