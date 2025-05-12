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زيد دريد اللواما.. مبارك عقد القران

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جانب من الجاهة
 
الإثنين، 12-05-2025 09:19 ص

الوكيل الإخباري- في أجواء من الألفة والمودة، توجهت جاهة كريمة إلى مضارب آل الشوابكة الكرام لطلب يد الآنسة بتول غسان الشوابكة، لابنهم الشاب زيد، نجل العميد الطيار المتقاعد دريد اللواما.

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وقد ترأس الجاهة الكريمة رئيس بلدية الشوبك، الشيخ المهندس عادل الرفايعة (أبو أحمد)، الذي طلب باسم الجاهة الكريمة، حيث لقي الطلب القبول والترحيب من أهل العروس.


من جانبه، أعطى النائب السابق زيد الشوابكة، مباركًا هذا النسب الطيب، وسط حضور جمع من الوجهاء والأهل والأصدقاء الذين باركوا هذا اللقاء وهنأوا العروسين، سائلين الله لهما التوفيق والسعادة.

 
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