زيد دريد اللواما.. مبارك عقد القران

الوكيل الإخباري- في أجواء من الألفة والمودة، توجهت جاهة كريمة إلى مضارب آل الشوابكة الكرام لطلب يد الآنسة بتول غسان الشوابكة، لابنهم الشاب زيد، نجل العميد الطيار المتقاعد دريد اللواما.

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وقد ترأس الجاهة الكريمة رئيس بلدية الشوبك، الشيخ المهندس عادل الرفايعة (أبو أحمد)، الذي طلب باسم الجاهة الكريمة، حيث لقي الطلب القبول والترحيب من أهل العروس.